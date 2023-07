Laszlo Boloni a reacționat când i s-a ridicat o întrebare la fileu

Laszlo Boloni a reușit să promoveze cu Metz în Ligue 1 și și-a demonstrat din nou valoarea. După ce a fost pe lista FRF pentru postul de selecționer înainte să fie numit Edward Iordănescu, Boloni a ales să antreneze în Franța. Și-a propus să o promoveze pe Metz și și-a atins obiectivul.

A rămas însă cu un gust sălciu după ce oficialii FRF, în negocierile privind postul de selecționer, i-au trasat o serie de obiective în legătură cu Liga Națiunilor. A vorbit pe larg despre "gargara" celor de la FRF și le-a dat o palmă prin reușita sa cu Metz celor care nu l-au vrut la națională și i-au propus postul doar din motive de marketing.

Laszlo Boloni: "Mi-am făcut datoria față de mine"

"Eu consider că mi-am făcut datoria în fotbal. Ca antrenor și ca jucător pot să spun că de unde am plecat eu... Să ajungi la echipa națională... Să faci ce ai făcut... E mai mult decât onorabil. Chiar pot să mă consider norocos că am putut aparține acestei mișcări. Ca antrenor, să rămân în viață în fotbalul european... Dar parcă fotbalul din occident să pot petrece aici aproape 25 de ani și să mă colind prin anumite țări cu un fotbal foarte bun... Pot să afirm că mi-am făcut datoria față de mine!", a declarat Boloni, la Digi Sport, vineri seara.

Fost fotbalist internaţional, antrenorul Ladislau (Loţi, László) Bölöni s-a născut, la 11 martie 1953, la Târgu Mureş şi a copilărit la Târnăveni. În 1967 a debutat la echipa Chimica Târnăveni, unde a jucat până în 1969. Este şi medic stomatolog.

Laszlo Boloni a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Steaua

Timp de 14 ani, între 1970 şi 1984, a făcut parte, ca mijlocaş ofensiv, din formaţia ASA Târgu Mureş (406 meciuri şi 64 de goluri marcate), fiind transferat apoi la Steaua Bucureşti, timp de trei ani, până în 1987 (97 partide şi 24 goluri). Conform site-ului de specialitate, www.worldfootball.net, Bölöni a evoluat, ulterior, în străinătate, în Belgia, la Racing Jet Wavre Bruxelles (1987-1988) şi Franţa, la Créteil-Lusitanos (1988-1989) şi la US Orléans (1989-1992), unde a jucat în total 104 meciuri şi a marcat 6 goluri.

Cu Steaua Bucureşti cunoaşte satisfacţia aspiraţiilor sale sportive şi profesionale, potrivit ''Enciclopediei Educaţiei Fizice şi Sportului din România'' (vol. I, Bucureşti 2002). A câştigat patru titluri de campion naţional în 1985, 1986, 1987, 1988 şi de două ori Cupa României în 1985 şi 1987. Pe primul eşalon fotbalistic al României, Bölöni a acumulat 484 de partide şi a înscris 86 de goluri.

Laszlo Boloni a debutat ca antrenor de club la Nancy

Bölöni a debutat ca antrenor de echipă de club în Franţa, pregătind pe AS Nancy din Ligue 2, menţionează www.worldfootball.net. Între 2001 şi 2003 a antrenat echipa Sporting Lisabona, cu care a cucerit Campionatul, Cupa şi Supercupa Portugaliei, în sezonul 2001-2002. În perioada în care Bölöni a antrenat echipa lusitană, a fost promovat la echipa mare a clubului celebrul fotbalist Cristiano Ronaldo.

În perioada 2003-2006 a antrenat echipa franceză Stade Rennes. În 2006, manageriază AS Monaco numai pentru zece etape. La 6 aprilie 2007 a semnat un contract pe un an şi jumătate cu Al-Jazira Club din Emiratele Arabe Unite, pe care a antrenat-o până în mai 2008 şi cu care a reuşit să câştige Cupa Campionilor Golfului.

După încheierea contractului în Emirate, Bölöni a devenit antrenorul echipei de fotbal Standard Liege. A obţinut, la 24 mai 2009, titlul de campion al Belgiei la fotbal, cu această formaţie, după victoria, cu 1-0, în faţa rivalilor de la Anderlecht Bruxelles, în meciul retur al barajului pentru departajarea celor două echipe. În acelaşi sezon, a obţinut şi Supercupa Belgiei. În 2009 a fost desemnat antrenorul anului în Belgia. În februarie 2010, Ladislau Bölöni a reziliat de comun acord contractul cu clubul belgian Standard Liege.

Laszlo Boloni a antrenat-o și pe PAOK

În mai 2010 a revenit în Emiratele Arabe Unite, unde a preluat formaţia Al Wahda FC din Abu Dhabi, fiind demis din această funcţie în luna septembrie a aceluiaşi an, după numai trei meciuri. A antrenat apoi echipa franceză RC Lens (2 ian. - 22 iun. 2011), a patra formaţie pe care a pregătit-o în această ţară, după Nancy, Rennes şi Monaco, dar nu a reuşit să o salveze de la retrogradare. În iunie 2011, a semnat un contract pe doi ani cu echipa PAOK Salonic, dar la 25 mai 2012 contractul i-a fost reziliat.

La 21 iunie 2012 a fost angajat de clubul Al Khor SC din Qatar, unde a antrenat până în 2015. Din 2017 până în 2020, a antrenat din nou din Belgia, respectiv pe Royal Antwerp FC şi pe Gent (2020). A preluat apoi conducerea tehnică a formaţiei elene Panathinaikos Atena (2020-2021). În prezent, Boloni e antrenorul lui Metz.