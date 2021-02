Victorie in fata monstrului care a MASACRAT campionatul! Boloni a batut-o pe Olympiakos, echipa NEINVINSA in 21 de etape!

Panathinaikos e alta dupa venirea lui Boloni la Atena!

Neinvinsa de doua luni, Panathinaikos a produs duminica marele soc al campionatului: a invins-o in derby pe Olympiakos! Oly era neinvinsa in 21 de etape si conducea campionatul cu un avans de 14 puncte.



Boloni a recompus zidul la care lucreaza de la venirea in campionatul Greciei si in fata liderului autoritar. Panathinaikos a deschis scorul rapid, in minutul 6, prin Mauricio, din pasa senegalezului Sankhare, fost adversar al CFR-ului in grupele Europa League in acest sezon. Jucatorul transferat de la TSKA Sofia a punctat el apoi, in minutul 73. Reusita lui El Arabi din minutul 82 n-a facut decat sa mai stranga tabela. Panathinaikos - Olympiakos s-a terminat 2-1!

Panathinaikos e pe 3 in Grecia, cu 41 de puncte, doua in spatele lui Aris Salonic, echipa romanului Cristi Ganea.