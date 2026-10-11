FC Barcelona a dat lovitura! ”Viteză, control, ocazii de gol”

FC Barcelona a dat lovitura! ”Viteză, control, ocazii de gol” La Liga
SPORT.RO
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Catalanii sunt primii în clasamentul din La Liga.

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Din articol

Echipa pregătită de Hansi Flick are maximum de puncte după opt etape. Sâmbătă seară, FC Barcelona s-a impus cu 3-0 în fața lui Getafe, păstrând diferența de cinci lungimi față de ocupanta locului secund, Atletico Madrid.

FC Barcelona a dat lovitura! ”Viteză, control, ocazii de gol”

Unul dintre remarcații de aseară a fost Anthony Gordon, fotbalistul în vârstă de 25 de ani care a fost adus pe ”Camp Nou” în vară, de la Newcastle, pentru 80 de milioane de euro.

  • El a deschis scorul în al doilea minut de joc și a fost punctat de FlashScore cu 7,4 pentru maniera în care a evoluat în etapa #8

După meci, Hansi Flick l-a lăudat pe Anthony Gordon, despre care a spus că are tehnică și că întotdeauna reușește să creeze ocazii periculoase de gol care ar putea decide soarta unui joc.

”Anthony Gordon a căpătat încredere în el la echipa națională și își dorește să continue în aceeași formă și la Barca. Are viteză, controlează bine mingea și ne ajută foarte mult prin driblingurile sale, reușind mereu să creeze ocazii de gol”, a spus Flick.

Cotat la 80 de milioane de euro, Gordon a bifat la Barcelona opt apariții, și-a trecut în cont o reușită și a oferit, pe deasupra, cinci pase decisive, în aproape 500 de minute petrecute în echipamentul clubului.

Clasamente oferite de Sofascore
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