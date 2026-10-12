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FC Botoșani, salariu de 6.000-7.000 de euro pentru Lucas de Vega, care avea clauză de 100 de milioane de euro la FC Barcelona Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a dezvăluit cum l-a adus pe Lucas de Vega (26 de ani) în România și ce salariu i-a oferit. Mijlocașul brazilian a crescut în academia Barcelonei și avea stabilită o clauză de reziliere impresionantă, însă nu a reușit să confirme la nivel înalt. "Eu l-am adus pe Vega, din Spania, care a fost în academia Barcelonei. Avea clauză de 80 de milioane de euro. L-am adus cu 6.000-7.000 la mine", a spus Valeriu Iftime, la VOYO Sport Live. În realitate, Lucas de Vega a avut o clauză de reziliere de 100 de milioane de euro, după cum anunța oficial FC Barcelona în 2019, atunci când îi prelungea contractul brazilianului până în 2022.

Lucas de Vega

Iftime s-a folosit de exemplul Vega pentru a explica de ce preferă să aducă fotbaliști străini la FC Botoșani în detrimentul celor români. "Găsești un fotbalist din România care are un CV să vină cu 6.000-7.000? Nu! În schimb, la mine, Diaw sau Bayeye vin cu bani mai puțini. Aici e o discuție foarte interesantă despre cum ne dăm jos pretențiile. Noi suntem foarte, foarte pretențioși. Când au retrogradat Chindia Târgoviște sau FC Voluntari, erau câțiva jucători buni acolo. Mamă, ce pretenții aveau! Nu pot spune cine și cât, dar era ceva inacceptabil. Și clar te duci în zona asta de jucători străini, care vin cu o altă foame. La mine vin să se reabiliteze, să stea un an-doi și să plece mai departe", a mai spus Iftime.

Lucas de Vega, ofertat și de Tottenham, când Jose Mourinho era antrenor Lucas de Vega are dublă cetățenie, braziliană și spaniolă, iar la juniori a evoluat pentru ambele naționale. În 2018 a cucerit UEFA Youth League cu Barcelona, iar în 2022 s-a aflat în lotul primei echipe a catalanilor la un meci din LaLiga. Mijlocașul nu a apucat însă să debuteze. În urmă cu șase ani, ziarul spaniol Diario As scria că Tottenham, antrenată atunci de Jose Mourinho, a oferit două milioane de lire sterline pentru transferul lui Lucas de Vega, însă Barcelona a refuzat, solicitând 4 milioane de euro garantate, alte 4 milioane în bonusuri, dar și o opțiune de răscumpărare. Mare fan al lui Andres Iniesta, Lucas de Vega nu a reușit să se impună la prima echipă a Barcelonei, iar în 2022 a fost cedat definitiv la Atletico Baleares. Mijlocașul și-a relansat ulterior cariera în Lituania, la FC Panevezys, alături de care a cucerit și o Cupă. FC Botoșani l-a transferat gratis în februarie 2026. De Vega a strâns până acum 13 meciuri și a reușit două pase decisive în tricoul moldovenilor.

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