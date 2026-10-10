CLASAMENT Barcelona a făcut spectacol cu Getafe! Avans confortabil al catalanilor față de Real Madrid

Barcelona a făcut spectacol cu Getafe! Avans confortabil al catalanilor față de Real Madrid La Liga
Alexandru Hațieganu
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Barcelona - Getafe, un nou duel în care campioana Spaniei a făcut show în La Liga.

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Imagini din Barcelona - Getafe

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Barcelona - Getafe, duel contând pentru etapa a opta din La Liga, s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 3-0. 

Barcelona, succes fără drept de apel cu Getafe

Golurile gazdelor au fost marcate de către Anthony Gordon (2'), Gabriel Jesus (30') și Jules Kounde (73'). 

Catalanii au ajuns la a opta victorie din opt posibile în La Liga, având 24 de puncte pe primul loc. 

Avans confortabil față de Real Madrid

Elevii lui Hansi Flick sunt urmați de Atletico Madrid (19 puncte), Betis (16) și Real Madrid (15). Catalanii au nouă puncte avans față de marii rivali.

„Los Blancos” își vor disputa meciul din etapa a 8-a astăzi, de la 22:00, pe teren propriu contra lui Villarreal. 

De asemenea, Betis o va întâlni acasă pe Osasuna mâine.  

Clasamente oferite de Sofascore

Echipele de start

  • Barcelona (4-3-3): J. Garcia - Kounde, E. Garcia, Martin, Espart - Gavi, Rodri, Olmo - Yamal, G. Jesus, Gordon
  • Rezerve: Szczesny, Livakovic, Abdelkarim, Adeyemi, Balde, Bernal, Cancelo, Cubarsi, Farinas, Fermin, Pedri
  • Antrenor: Hansi Flick

  • Getafe (5-4-1): Soria - K. Femenia, Djene, Gudelj, Z. Romero, Mojica - A. Garcia, Francho, M. Martin, Terrats - Azon Monzon
  • Rezerve: Letacek, Ferrer, Abqar, A. Alcantara, Boselli, Davinchi, J. Martinez, Mayoral, Satriano, Sazonov, Valou
  • Antrenor: Jose Bordalas
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