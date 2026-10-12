Bernal are clauză de cumpărare de 500 de milioane de euro

"Cormoranii" sunt foarte interesați de transferului tânărului Marc Bernal. Clubul englez dorește să facă o ofertă oficială în următoarele perioade de mercato și speră să beneficieze de faptul că mijlocașul central are concurență acerbă pe postul său, luptându-se pentru minute cu Pedri, Gavi, Frenkie de Jong și Rodri. Bernal ar fi un jucător pe placul antrenorului Andoni Iraola, care consideră că acesta posedă caracteristici valoroase tehnico-tactice pentru deblocarea întregului potențial al liniei sale mediane.

Marc Bernal mai are contract cu FC Barcelona până în vara anului 2029 și are o clauză de cumpărare de 500 de milioane de euro. În acest sezon, acesta a bifat 8 prezențe pentru catalani, în toate competițiile. În acest moment, "roș-albii" îi au în lot pe mijlocașii centrali Ryan Gravenberch, Trey Nyoni, James McConnell, Alexis Mac Allister și Wataru Endo, dar argentinianul are contract până în 2028 și poate fi vândut, iar japonezul va pleca liber în vara viitoare.

Joacă la FC Barcelona de 12 ani

Marc Bernal Casas (19 ani / 193 cm) este născut la Berga (Provincia Barcelona) și a fost juniori la cluburile CE Berga, Gimnastic Manresa și FC Barcelona (La Masia / 2014-2024), unde a fost coleg la Grupa 2007 cu Lamine Yamal, Xavi Espart și Pau Cubarsi. La nivel de seniori a evoluat pentru FC Barcelona B (2023-2024) și FC Barcelona (2024-2026).

Are o selecție pentru naționala de seniori a Spaniei, într-un amical contra Irakului. A fost în lotul extins pentru CM 2026, dar nu a fost inclus pe lista finală a jucătorilor convocați.

În palmaresul său se găsesc la Liga (2024-2025, 2025-2026) și Supercopa de Espana (2026). Poate juca mijlocaș central și închizător, a fost comparat ca stil de joc cu Sergio Busquets, fostul jucător al Barcelonei, și este cotat la 40 de milioane de euro. În 2024, suferit o accidetare gravă la genunchi, care l-a ținut un an în afara terenului.

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