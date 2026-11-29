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După o perioadă neconcludentă la Dinamo, atacatul croat Stipe Perica (31 de ani) s-a transferat în februarie în Uzbekistan, la Neftchi Fergana, iar ieri a devenit campion în țara cu o națională aflată pe locul 60 în clasamentul FIFA, în preajma României (locul 58), dar prezentă la Campionatul Mondial din acest an.

Dacă la Dinamo a înscris 8 goluri în 34 de meciuri, la Neftchi Fergana a marcat de 18 ori în același număr de partide (în toate competițiile) și a câștigat două trofee: Supercupa la începutul sezonului și, acum, titlul de campion (Ўзбекистон Суперлигаси, Superliga din Uzbekistan, se desfășoară în sistem primăvară - toamnă).

Neftchi Fergana, campioană în Uzbekistan grație unui penalty în minutul 90+7

Cu o etapă înainte de finalul campionatului, Neftchi a devenit campioană grație egalului cu Dinamo Samarkand de sâmbătă, 2-2, iar Perica este pe locul 2 în clasamentul golgheterilor, cu 14 reușite în 25 de partide bifate.

Titlul a venit după un penalty marcat în minutul 90+7 de Jamshid Iskanderov, însă Perica nu a jucat în acest meci, fiind indisponibil pentru antrenorul Islom Ismoilov, cel care la doar 34 de ani a devenit cel mai tânăr tehnician care reușește să câștige campionatul din Uzbekistan.

”După acest rezultat, Neftchi a ajuns la 65 de puncte. Principala urmăritoare, Pakhtakor, a acumulat 62 de puncte, așa că problema câștigătoarei campionatului a fost rezolvată cu o etapă înainte de final (n.r. - după 0-1 și 3-1 în întâlnirile directe cu echipa din Tașkent, cu gol marcat și penalty obținut de Perica în victoria din retur). Tot Neftchi a câștigat titlul și în 2025”, a notat publicația locală Zamon.uz.

Perica și întâlnirea cu Cristiano Ronaldo

Prestațiile excelente ale lui Perica în Asia au fost scoase în evidență și de Sofascore Hrvatska.

Laudele aduse vârfului croat nu au nevoie de vreo traducere: ”Dominacija u Uzbekistanu” și ”Elitni Realizator”.