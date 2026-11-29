Fostul internațional este convins că jucătorii lui „U” ar putea să nu-l mai dorească pe Cristiano Bergodi și a pus sub semnul întrebării atitudinea acestora din partida cu Sepsi, pierdută pe teren propriu, scor 0-1.

Bergodi, „lucrat” de jucători? Dănuț Lupu aruncă bomba

Prestația clujenilor l-a nemulțumit pe fostul mijlocaș, care a remarcat lipsa de implicare a echipei. În opinia sa, evoluția ridică semne de întrebare în privința relației dintre fotbaliști și antrenor.

„Cei de la Cluj se plimbau pe teren. Sepsi putea să dea două-trei goluri. Eu n-am mai văzut o echipă care să fie condusă acasă și să paseze numai înapoi. N-am putut să înțeleg. Mie așa mi-au lăsat impresia, că pe jucători nu prea îi interesează rezultatul. Dacă nu vrei să scapi de antrenor, de ce pasezi numai în spate și nu alergi? La cum au jucat, am crezut că vor să scape și de maseor, nu doar de antrenorul principal”, a declarat Dănuț Lupu, potrivit Fanatik.

Tehnicianul italian, în vârstă de 62 de ani, a preluat formația ardeleană în octombrie 2025. De-a lungul carierei din România, Bergodi le-a mai pregătit pe FC Național, CFR Cluj, Rapid, Poli Iași, FCSB, ASA Târgu Mureș, FC Voluntari, Universitatea Craiova și Sepsi.