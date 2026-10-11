CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă de CN Barcelona cu scorul de 19-11 (2-3, 5-3, 7-1, 5-4), duminică, la Napoli, în ultimul său meci din Grupa D a preliminariilor Euro Cup la polo pe apă masculin.

CN Barcelona - CS Dinamo București 19-11 după 2-3 în prima repriză, cu Andrei Iosep (ex-Dinamo, de cinci ori campion al României ca jucător în Ștefan cel Mare) antrenor la învingători

Meciul a fost echilibrat în prima sa jumătate, după care echipa antrenată de fostul internaţional român Andrei Iosep s-a desprins categoric şi a câştigat fără emoţii.

Pentru Dinamo au marcat Javier Gorria Puga (3 goluri), Nicolas Saveljic (3), Cosmin Radu (2), Andrei Prioteasa (1), Andrei Marinescu (1) şi Filip-Alexandru Dragomir (1).

Golurile catalanilor au fost înscrise de Pol Prat Esteba (4), Taiyo Watanabe (4), Pol Daura Gomez (3), Abel Ramon Sesen (2), Mart Bastiaan van der Weijden (2), Maro Tiozzo (1), Svilen Piralkov Coello (1), Oscar Asensio Surribas (1), Aleksandar Antonov Velkov (1).

În celălalt meci al grupei, CN Posillipo a învins-o pe Vouliagmeni NC cu 11-9.

Clasamentul grupei

CN Barcelona s-a clasat pe primul loc în grupă, cu 9 puncte, urmată de CN Posillipo, 6 puncte, Vouliagmeni NC, 3 puncte, CS Dinamo, 0 puncte.

Primele două clasate s-au calificat în grupele principale ale competiţiei. Agerpres