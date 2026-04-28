Sezon de excepție pentru talentul belgian

Rivalele londoneze Arsenal și Chelsea se află în pole-position pentru transferul noului mare talent al fotbalului belgian, Mika Godts, deși acesta mai este monitorizat de Tottenham, Manchester United, Liverpool, Aston Villa, Newcastle, Leeds United, FC Barcelona, Atletico Madrid și RB Leipzig.

Puștiul evoluează la Ajax Amsterdam și scouterii celor două echipe au fost în tribune la meciul cu cu NAC Breda (2-0), când atacantul a înscris unul dintre golurile sezonului în Eredivisie, după o cursă de la mijlocul terenului în care a driblat mai mulți adversari.

Datorită calităților sale, Godts este considerat "noul Hazard", fiind comparat cu Eden Hazard, compatriotul care a evoluat pe același post la Lille, Chelsea și Real Madrid. În acest sezon, belgianul a bifat 39 de meciuri, 16 goluri și 12 asisturi pentru Ajax.

A debutat deja pentru naționala de seniori a Belgiei

Mika Godts (20 de ani) este născut la Leuven (provincia Brabantul Flamand) și s-a format la juniorii cluburilor KSC Grimbergen, Anderlecht și Genk. La nivel de seniori a evoluat pentru Jong Genk (2022-2023), Jong Ajax (2023-2024) și Ajax Amsterdam (2023-prezent).

Are selecții pentru naționalele de juniori ale Belgiei (U15, U17, U19) și a strâns două prezențe pentru reprezentativa de seniori, în amicalele de la începutul acestui an. Poate acoperi posturile de extremă stânga, mijlocaș ofensiv și extremă dreapta și este cotat la 25 de milioane de euro.

