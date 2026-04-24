Echipa pregătită de Mikel Arteta nu mai stă foarte bine în Premier League, acolo unde a ajuns să fie egalată la puncte de Manchester City, dar are 12 puncte avans peste locul al 3-a, Manchester United.

Dacă se va impune în acest sezon de Premier League și va bifa un triumf istoric, atunci Arsenal este pregătită să facă mutări importante în vară, mai ales că va juca și în grupa de Champions League.

Arsenal vrea să îl transfere pe Arda Guler de la Real Madrid

În acest caz, scouterii trec, deja, pe listă primele nume care ar putea ajunge la Londra la finalul campionatului, iar printre ele se află și câteva care termină contractele.

Astfel, pe lista lui Arsenal a ajuns și mijlocașul Arda Guler (21 de ani), după cum anunță mai multe publicații de presă sportivă din Anglia, acum legitimat la Real Madrid. Deja, se pare că ”tunarii” discută cu o parte din echipa de management a turcului, pentru o eventuală trecere în Premier League.

Se pare că aceștia, în numele lui Guler, nu iau în calcul trecerea turcului în prima ligă din Anglia, dar nici Real Madrid nu ar dori să îl cedeze! Chiar dacă nu se ridică la nivelul pe care suporterii și conducerea îl așteaptă, Arda Guler ar dori să continue în LaLiga și să meargă la Cupa Mondială 2026 din poziția de jucător al spaniolilor.

Arda Guler vrea să meargă la Cupa Mondială cu Turcia. Acum e accidentat

Arda Guler a fost introdus din primul minut cu Alaves, iar după oră de joc a fost scos de pe teren. Se pare că sezonul lui Arda Guler e aproape încheiat din cauza unei accidentări la bicepsul femural. Focusul turcului e să se recupereze pentru a participa la Campionatul Mondial din 2026 alături de naționala sa. Turneul final are loc în SUA, Mexic și Canada.