Bergvall, pe lista de transferuri a lui Arsenal și Chelsea

Arsenal și Chelsea sunt foarte interesate de transferul lui Lucas Bergvall, mijlocașul lui Tottenham Hotspur. Dacă nu va rămâne în prima divizie, clubul patronat de Joe Lewis și Daniel Levy ar putea să fie nevoit să-l cedeze pe acesta mult sub cota actuală (40 de milioane de euro).

În 2024, internaționalul suedez a refuzat un transfer la FC Barcelona, pentru a se alătura londonezilor, despre care credea că au șanse să câștige titlul în Premier League. Doi ani mai târziu, "The Lilywhites" se îndreaptă cu pași mici dar siguri către retrogradarea în Championship.

Tottenham, care a avut în acest sezon trei antrenori (Thomas Frank, Igor Tudor, Roberto De Zerbi), ocupă poziția a 18-a în clasament, loc direct retrogradabil, având cu un punct mai puțin decât West Ham United (32p / locul 17) și fiind destul de departe de următoarele echipe, Nottingham Forest (36p / locul 16) și Leeds United (39p / locul 15).

Suedezul are doi frați fotbaliști

Lucas Erik Holger Bergvall (20 de ani) este născut la Stockholm și s-a format la juniorii clubului IF Brommapojkarna. La nivel de seniori a evoluat pentru IF Brommapojkarna (2021-2022), Djurgarden IF (2023-2024 / cumpărat cu 900.000 euro) și Tottenham Hotspur (2024-2026 / cumpărat cu 20 milioane euro). Are 8 selecții pentru naționala de seniori a Suediei, cu care a reușit calificarea la CM 2026.

Poate evolua ca închizător, mijlocaș central și mijlocaș ofensiv și este cotat la 40 de milioane de euro. Frații săi, Theo Bergvall (21 de ani / Lausanne-Sport) și Rasmus Bergvall (17 ani / IF Brommapojkarna), sunt și ei jucători de fotbal.

