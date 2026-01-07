Belgianul a decis să pună punct carierei de fotbalist în 2023, după o aventură la Real Madrid departe de ceea ce și-a dorit atacantul. Chinuit de accidentări, Hazard a bifat doar 76 de meciuri la Real Madrid și a contribuit doar cu șapte goluri și 12 pase decisive.

Hazard va reveni la naționala Belgiei

Hazard a împlinit chiar astăzi (7 ianuarie) 35 de ani, iar selecționerul Belgiei, Rudi Garcia, a anunțat că fotbalistul va reveni la naționala Belgiei.

Bineînțeles, nu este vorba despre o revenire în postura de fotbalist, ci Eden Hazard va avea rolul de liant între generații. De altfel, Hazard nu se va alătura staff-ului tehnic al lui Garcia.

”Stabilirea acelei legături cu jucătorii cu experiență face parte din munca pe care Eden Hazard o va face pentru a ne ajuta. Nu există planuri ca el să se alăture staff-ului, dar este bine să ai în spate unul dintre cei mai buni jucători din istoria fotbalului belgian”, a spus Rudi Garcia, conform dhnet.be.

126 de meciuri și 33 de goluri are Eden Hazard la echipa națională a Belgiei.

La Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic, Belgia se va duela cu Egipt, Iran și Noua Zeelandă.

