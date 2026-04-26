Partida Chelsea - Leeds, din semifinalele FA Cup, va avea loc duminică, de la ora 17:00 și va putea fi urmărită LIVE pe platforma VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro .

Enzo Fernandez, Alejandro Garnacho, Trevoh Chalobah, Joao Pedro și Cole Palmer (de la stânga la dreapta), primindu-și medaliile speciale din Premier League / Sursa foto: Chelsea (Instagram).

Chelsea - Leeds, LIVE pe VOYO, de la 17:00

Chelsea vine după înfrângerea clară din Premier League cu Brighton din runda trecută, scor 0-3, și se află pe locul opt în campionat. „Albaștrii” s-au calificat în semifinalele FA Cup după ce au trecut de Port Vale fără emoții, scor 7-0.

De cealaltă parte, Leeds s-a impus 3-2 în fața lui West Ham pentru a ajunge în penultimul act al cupei Angliei. „Păunii” vin după remiza cu Bournemouth din Premier League, scor 2-2, și se află pe poziția a 15-a în campionat.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a la egalitate, scor 2-2.

Chelsea vrea să dea lovitura: Diego Simeone

După demiterea lui Liam Rosenior, londonezii sunt în plină reconstrucție și caută un antrenor cu experiență. Fostul fundaș William Gallas a fost categoric: Simeone ar fi alegerea ideală pentru rezultate rapide.

Francezul consideră că stilul dur și disciplinat al lui „Cholo” ar putea transforma vestiarul lui Chelsea într-o echipă de „luptători”, capabilă să câștige trofee într-un timp scurt, informează presa din Anglia.

Simeone este unul dintre cei mai longevivi antrenori din Europa. Se află pe banca lui Atletico din 2011 și a adunat aproape 800 de meciuri.

Cu el la conducere, madrilenii au câștigat două titluri în La Liga, două trofee Europa League și au jucat două finale de Champions League. Argentinianul este considerat simbolul clubului de pe „Metropolitano”.

Deși a fost dorit și în trecut de cluburi mari, inclusiv de Inter, Simeone nu a făcut pasul până acum. Totuși, contextul actual de la Chelsea ar putea reprezenta o oportunitate reală.