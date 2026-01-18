Ajax a făcut anunțul! Jordi Cruyff revine: „M-am întors”

"Noul nostru director tehnic: Jordi Cruyff!", a scris clubul olandez pe contul său de Instagram, adăugând o fotografie cu acesta.

Într-un comunicat de pe site-ul său, Ajax a specificat că Jordi Cruyff are contract până la 30 iunie 2028.

Fiul legendei Johan Cruyff, care a condus echipa la titlul de campioană europeană în trei ediţii consecutive la începutul anilor 1970, Jordi Cruyff s-a format la Ajax, dar nu a jucat niciodată pentru "lăncieri", evoluând în principal în Spania, inclusiv pentru FC Barcelona.

"M-am întors în oraşul meu natal cu un mare simţ al responsabilităţii şi multă mândrie", a spus Jordi Cruyff pe X. "Este cu adevărat ceva special să fiu aici şi să semnez acest contract pe stadionul care poartă numele tatălui meu şi pentru clubul care a fost important pentru mine încă din tinereţe", a mai declarat acesta.

El va trebui să găsească un nou antrenor după demiterea lui John Heitinga în noiembrie, deoarece Ajax nu a mai fost încoronată campioană din 2022.

În prezent, Ajax este pe locul 3 în campionat, după PSV Eindhoven şi Feyenoord.

Agerpres

