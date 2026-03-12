LIVE TEXT pe Sport.ro de la orele 19:45 și 22:00 se dispută meciurile tur din optimile Conference League.

Andrei Rațiu, Răzvan Marin și Bogdan Racovițan luptă pentru calificarea în sferturile Conference League

Trei fotbaliști români sunt implicați în calificarea pentru sferturile de finală: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Răzvan Marin (AEK Atena) și Bogdan Racovițan (Rakow Czestochowa).

Toți trei figurează pe lista stranierilor convocați de selecționerul Mircea Lucescu pentru barajul de Mondial cu Turcia.

Marian Barbu, la centru în Samsunspor - Rayo Vallecano

Iar Rațiu va fi arbitrat în Samsunspor - Rayo de centralul Marian Barbu!

Barbu va fi ajutat de asistenții Mircea Grigoriu și Adrian Vornicu, în timp ce al patrulea oficial va fi Sebastian Colțescu.

În camera VAR se vor afla alți doi conaționali, Cătălin Popa și Marcel Bîrsan.