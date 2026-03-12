LIVE TEXT Optimile Conference League! Trei tricolori își fac ”încălzirea” pentru barajul cu Turcia, unul este arbitrat de Marian Barbu

Optimile Conference League! Trei tricolori își fac "încălzirea" pentru barajul cu Turcia, unul este arbitrat de Marian Barbu
Meciurile din optimile de finală ale Conference League, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Andrei RatiuRazvan Marinbogdan racovitanMarian BarbuConference League
LIVE TEXT pe Sport.ro de la orele 19:45 și 22:00 se dispută meciurile tur din optimile Conference League.

Andrei Rațiu, Răzvan Marin și Bogdan Racovițan luptă pentru calificarea în sferturile Conference League

Trei fotbaliști români sunt implicați în calificarea pentru sferturile de finală: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Răzvan Marin (AEK Atena) și Bogdan Racovițan (Rakow Czestochowa).

Toți trei figurează pe lista stranierilor convocați de selecționerul Mircea Lucescu pentru barajul de Mondial cu Turcia.

Marian Barbu, la centru în Samsunspor - Rayo Vallecano

Iar Rațiu va fi arbitrat în Samsunspor - Rayo de centralul Marian Barbu!

Barbu va fi ajutat de asistenții Mircea Grigoriu și Adrian Vornicu, în timp ce al patrulea oficial va fi Sebastian Colțescu

În camera VAR se vor afla alți doi conaționali, Cătălin Popa și Marcel Bîrsan.

Samsunspor - Rayo Vallecano: Andrei Rațiu, arbitrat de Marian Barbu

HNK Rijeka - Strasbourg

Lech Poznan - Șahtior Donețk

AZ Alkmaar - Sparta Praga

NK Celje - AEK Atena, cu Răzvan Marin

Fiorentina - Rakow Czestochowa, cu Bogdan Racovițan

Sigma Olomouc - Mainz

Crystal Palace - AEK Larnaca

