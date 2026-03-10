Marius Șumudică a fost numit, la Al-Okhdood, în ianuarie, în tentativa conducerii de a scăpa de la retrogradare, pentru al treilea sezon la rând.

În ultimele două campanii, formația din Najran a „supraviețuit“ în prima ligă, prinzând ultimul loc salvator, 15, de fiecare dată. Acum, la ce rezultate are și Șumudică – a preluat o formație cu o singură victorie în primele 13 etape – rămânerea în Saudi Pro League ține de un miracol fotbalistic.

Potrivit dezvăluirilor făcute de arabi, și conducerea celor de la Al-Okhdood s-a convins că echipa e cam „îngropată“. Paradoxal, fix această situație ar fi prelungit șederea lui Șumudică, la Al-Okhdood!

Arabii îl fac pe Șumudică „în sânge“: „La ce excelează acest antrenor?!“

Cu un bilanț înfiorător, în acest mandat, antrenorul român în vârsta de 55 de ani tocmai a fost pus la zid de arabi. Picătura care a umplut paharul a fost înfrângerea de pe teren propriu, în weekend: 0-5 cu Al-Fayha.

„13 meciuri, 2 victorii, 2 egaluri, 9 înfrângeri. 8 puncte câștigate dintr-un total de 39. Acesta e mandatul lui Șumudică de până acum. Și, din acest motiv, antrenorul a avut un singur gând, cum s-a fluierat finalul meciului cu Al-Fayha: demisia! De asta, Șumudică a și vorbit despre întâlnirea pe care a solicitat-o cu președintele clubului. Surprinzător însă, discuția avută l-a salvat. Probabil, pentru că și președintele clubului e conștient că schimbarea lui Șumudică acum nu va mai salva echipa“, a notat jurnalistul Mahmas pe contul său de X.

Acesta și-a continuat textul acid, remarcând că, în situația în care a ajuns, Al-Okhdood poate vedea partea plină a paharului doar în momentul îndepărtării lui Șumudică!

„N-am nicio problemă, dacă un antrenor are niște idei tactice solide, pe care insistă până reușește. În cazul lui Șumudică însă, am o mare problemă: la ce excelează acest antrenor?! De când a venit, are o singură idee: contraatacuri și șuturi de la distanță. Un antrenor primitiv! În concluzie, singurul câștig al sezonului 2025-2026 va fi îndepărtarea lui Șumudică de pe bancă“, a concluzionat comentatorul arab.

De remarcat că, în acest moment, când mai sunt nouă etape din Saudi Pro League, Al-Okhdood e la șase puncte de poziția a 15-a, prima care asigură rămânerea în prima ligă. În momentul venirii lui Șumudică, formația din Najran era la trei puncte de salvare.