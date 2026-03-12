Dacă ar fi știut pe 27 februarie, când a avut ultima sa apariție la Al-Gharafa, ce îl așteapă ulterior, probabil, Florinel Coman (27 de ani) ar fi savurat mai mult minutul pe care l-a petrecut pe teren, în meciul cu Al-Rayyan (3-2).

A doua zi după această partidă, focurile războiului au cuprins zona Golfului Persic. Iar fotbalul s-a oprit în această regiune. Abia acum, de câteva zile, de când riposta iraniană în fața asaltului Israel – SUA a mai scăzut în intensitate, campionatele interne din zonă s-au reluat. Printre care și Qatar Stars League.

Din păcate, inclusiv după această pauză forțată, problema fotbalistică a lui Coman rămâne nerezolvată. Pe scurt, românul e „a 5-a roată la căruță“ în planurile tactice ale antrenorului Pedro Martins. Motivul principal a fost dezvăluit de Sport.ro aici.

Confirmarea marginalizării lui Coman, la Al-Gharafa, o primim și în această etapă. Pentru că în partida Qatar SC – Al-Gharafa, începută de la ora 20:30, Florinel a fost trecut, din nou, pe banca de rezerve. Ultima sa apariție, ca titular, datează din 17 februarie, de la un meci Al-Gharafa – Traktor (0-2) în Champions League. Atunci, românul a fost schimbat după 83 de minute.