La două zile după ce a numit un nou antrenor principal la FCSB, în persoana lui Mirel Rădoi, finanțatorul campioanei a adus în discuție o eroare strategică a celui mai vechi colaborator al său, Mihai Stoica.

Tehnologia, mărul discordiei la FCSB

Omul de afaceri a transmis, la Digisport, că echipa sa ar fi trebuit să se bazeze mai mult pe programele de analiză în campaniile de achiziții. Acesta i-a reproșat oficialului FCSB că a ignorat aceste instrumente moderne de scouting și a dezvăluit o conversație directă pe care au purtat-o pe acest subiect.

"Tehnologia asta în care apeși pe un buton și vezi o mie de jucători... Și din ăia o mie îți scoate 20, apoi îți scoate trei și te uiți doar la ăia. Nu știu eu așa ceva. Poate n-ar trebui să vă spun asta, dar vă spun. MM trebuia să facă asta până acum, sincer. MM mi-a zis: 'Asta, ce au implementat Craiova și alte echipe, noi suntem mult mai inteligenți decât ele și vom face mai bine'", a spus Gigi Becali.

Echipa pregătită de Mirel Rădoi debutează duminică, de la ora 20:30, în prima etapă din play-out. FCSB va juca pe teren propriu contra celor de la Metaloglobus, formație pe care a învins-o cu scorul de 4-1 în antepenultima rundă a sezonului regulat.