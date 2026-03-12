Gigi Becali a anunțat revoluția la FCSB: „Luăm șase jucători”

Gigi Becali a anunțat revoluția la FCSB: „Luăm șase jucători"
Gigi Becali a anunțat ce va face la FCSB din vară.

Gigi BecaliFCSBSuperligaplay-offConference League
FCSB a ratat play-off-ul din Superliga, după ce a încheiat pe poziția a șaptea în sezonul regulat.

Roș-albaștrii mai pot ajunge în cupele europene prin batajul de calificare în preliminariile Conference League. Din acest motiv, Gigi Becali a hotărât să îl aducă pe Mirel Rădoiu.

Gigi Becali vrea să întărească echipa serios în vară

Patronul FCSB-ului a fost întrebat dacă formația bucureșteană va mai face transferuri importante în vara viitoare în cazul în care ratează calificare în preliminariile Conference League.

Gigi Becali a anunțat vor fi aduși cinci sau șase jucători în vară, chiar dacă FCSB nu va juca în cupele europene.

„Calificare, necalificare în Conference League trebuie cumpărați cinci-șase jucători, ei se uită la jucători, fac selecții. (n.r. cine face selecții) Întrebați-l pe MM, întrebați-l pe finul, că nu mă bag.”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Ce a spus Alexandru Cicâldău, după ce Gigi Becali a dezvăluit că l-ar fi dorit la FCSB

Patronul campioanei României a spus recent că îi pare rău că nu l-a adus la FCSB pe Alexandru Cicâldău, și că a optat, la momentul respectiv, pentru transferul lui Ionuț Vână de la Farul (Viitorul).

Întrebat despre ceea ce a spus Gigi Becali, Alexandru Cicâldău a părut plăcut surprins de laudele primite, dar a închis orice fel de pistă în legătură cu un viitor transfer.

„Da, ce pot să spun? Mă bucur că a spus acest lucru... dacă a spus asta înseamnă că mă consideră un jucător valoros, dar treaba mea este alta, mai ales în acest moment”, a spus Alex Cicâldău.

