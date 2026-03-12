Gigi Becali a anunțat revoluția la FCSB: „Luăm șase jucători”

FCSB a ratat play-off-ul din Superliga, după ce a încheiat pe poziția a șaptea în sezonul regulat.

Roș-albaștrii mai pot ajunge în cupele europene prin batajul de calificare în preliminariile Conference League. Din acest motiv, Gigi Becali a hotărât să îl aducă pe Mirel Rădoiu.

Gigi Becali vrea să întărească echipa serios în vară

Patronul FCSB-ului a fost întrebat dacă formația bucureșteană va mai face transferuri importante în vara viitoare în cazul în care ratează calificare în preliminariile Conference League.

Gigi Becali a anunțat vor fi aduși cinci sau șase jucători în vară, chiar dacă FCSB nu va juca în cupele europene.

„Calificare, necalificare în Conference League trebuie cumpărați cinci-șase jucători, ei se uită la jucători, fac selecții. (n.r. cine face selecții) Întrebați-l pe MM, întrebați-l pe finul, că nu mă bag.”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.