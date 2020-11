Anuntul asteptat de toti fanii fotbalului! FIFA decerneaza trofeul 'The Best 2020'! Cand are loc gala 

FIFA a facut unul dintre cele mai asteptate anunturi din fotbalul mondial.

Desi 'Balonul de Aur' a fost anulat, iar France Football organizeaza o editie speciala in care ii premiaza pe cei mai buni fotbalisti ai tuturor timpurilor, FIFA a decis sa organizeze gala 'The Best 2020', care premiaza cei mai buni fotbalisti ai sezonului trecut.

Desi au anuntat initial ca renunta la decernarea trofeului, oficialii FIFA s-au razgandit, iar gala de decernare va avea loc pe data de 17 decembrie, in cadrul unei ceremonii virtuale, anunta Mundo Deportivo.

Proesul de votare incepe pe 25 noimebrie si se incheie pe data de 9 decembrie. Votarea se va face exact ca la editiile precedente, iar categoriile raman aceleasi.

Categoriile The Best:

- Cel mai bun jucator de fotbal;

- Cea mai buna jucatoare de fotbal;

- Cel mai bun antrenor la fotbal masculin;

- Cel mai bun antrenor la fotbal feminin;

- Cel mai bun portar;

- Cea mai buna femeie portar;

- Cel mai bun 11 la fotbal masculin;

- Cel mai bun 11 la fotbal feminin;

- Premiul Fair Play;

- Premiul Puskas;

- Premiul Suporterilor.