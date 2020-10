BOMBA in fotbalul mondial! Barcelona, printre participantele la SUPERLIGA DE LUX proiectata de FIFA! Anunt de ULTIMA ORA

Josep Maria Bartomeu a demisionat din functia de presedinte al Barcelonei.

Acesta a sustinut o conferinta de presa in care si-a anuntat decizia, aruncand si o bomba in fotbalul mondial. Bartomeu a dezvaluit ca a acceptat in numele clubului cererea de a participa la viitoarea competitie europeana pe care o pun la cale marile cluburi de pe continent.

"Pot sa spun ca am vesti extraordinare. Luni am acceptat propunerea de a participa la o viitoare Superliga europeana care va garanta sustenabilitatea economica a clubului. Marti am acceptat noul format al Cupei Mondiale a cluburilor", a declarat Bartomeu.

Primele informatii despre European Premier League au aparut pe 20 octombrie, cand a fost publicata informatia ca liga ar urma sa debuteze in 2022, 18 echipe urmand a participa.

Competitia are un buget fara egal in istorie: 6 miliarde de dolari, motiv pentru care Bartomeu a acceptat propunerea, gandindu-se la viitorul financiar al clubului.