Marii absenți din echipa FIFA The Best! Cum arată cel mai bun „prim 11” din lume

Gala FIFA The Best a avut loc marți, iar cei mai buni fotbaliști ai anului 2025 au fost premiați.

Ousmane Dembele a primit premiul pentru cel mai bun jucător, în timp ce Aitana Bonmati a fost numită cea mai bună fotbalistă din 2025. Luis Enrique a câștigat premiul pentru cel mai bun antrenor al anului, după performanța istorică reușită cu PSG.



Cum arată cea mai bună echipă a lumii



FIFA a alcătuit și cea mai bună echipă a lumii și a pus cei mai buni fotbaliști din 2025 la un loc.

Echipa FIFA The Best: Donnarumma - Hakimi, van Dijk, Pacho, Mendes - Pedri, Vitnha, Bellingham, Palmer - Dembele - Yamal

Surprinzătoare sunt absențele lui Raphinha și Mbappe.

