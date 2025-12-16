Marii absenți din echipa FIFA The Best! Cum arată cel mai bun „prim 11” din lume

Marii absenți din echipa FIFA The Best! Cum arată cel mai bun &bdquo;prim 11&rdquo; din lume Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FIFA a prezentat „primul 11” al celor mai buni jucători la gala care a avut loc în 2025.

TAGS:
kylian mbappeRaphinhaThe BestBarcelonaReal MadridPSGDembeleprimul 11
Din articol

Gala FIFA The Best a avut loc marți, iar cei mai buni fotbaliști ai anului 2025 au fost premiați.

Ousmane Dembele a primit premiul pentru cel mai bun jucător, în timp ce Aitana Bonmati a fost numită cea mai bună fotbalistă din 2025. Luis Enrique a câștigat premiul pentru cel mai bun antrenor al anului, după performanța istorică reușită cu PSG.

Cum arată cea mai bună echipă a lumii

FIFA a alcătuit și cea mai bună echipă a lumii și a pus cei mai buni fotbaliști din 2025 la un loc.

Echipa FIFA The Best: Donnarumma - Hakimi, van Dijk, Pacho, Mendes - Pedri, Vitnha, Bellingham, Palmer - Dembele - Yamal

Surprinzătoare sunt absențele lui Raphinha și Mbappe. 

În cazul brazilianului, argumentele ar fi cele trei trofee cucerite de el în acest an: Campionatul Spaniei, Supercupa Spaniei și Cupa Regelui, dar și cele 34 de goluri și 26 de pase decisive reușite de el, în 57 de meciuri jucate pentru Barcelona în toate competițiile din sezonul trecut.

Mbappe nu a avut un an la fel de strălucit la capitolul trofeelor la nivel de echipă, dar individual a fost „stratosferic”: A „pus mâna” pe Gheta de Aur și a avut 44 de goluri și cinci pase decisive, în 59 de meciuri jucate în sezonul 2024/2025 pentru Real Madrid.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Războiul nu se încheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri
Războiul nu se &icirc;ncheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri
ARTICOLE PE SUBIECT
Ousmane Dembele, The Best! Francezul i-a &icirc;nvins pe Yamal și Mbappe și a făcut dubla la gala FIFA
Ousmane Dembele, The Best! Francezul i-a învins pe Yamal și Mbappe și a făcut dubla la gala FIFA
Bombă la PSG! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Ousmane Dembele
Bombă la PSG! Ce se întâmplă cu Ousmane Dembele
Luis Enrique a făcut anunțul &icirc;nainte de PSG - Bayern! Care este situația lui Dembele
Luis Enrique a făcut anunțul înainte de PSG - Bayern! Care este situația lui Dembele
ULTIMELE STIRI
Antrenorul care trebuia să preia Rapidul, forțat să plece de la Celtic, deși avea șapte victorii &icirc;n opt meciuri!
Antrenorul care trebuia să preia Rapidul, forțat să plece de la Celtic, deși avea șapte victorii în opt meciuri!
A explodat c&acirc;nd a văzut premiile de la FIFA The Best, apoi a șters tot: Nedreptate!
A explodat când a văzut premiile de la FIFA The Best, apoi a șters tot: "Nedreptate!"
Bookmakerii au dat topul favoritelor la titlu, după 20 de etape
Bookmakerii au dat topul favoritelor la titlu, după 20 de etape
Florin Gardoș a semnat cu o echipă din Rom&acirc;nia
Florin Gardoș a semnat cu o echipă din România
Cine a fost antrenorul anului la gala &rdquo;FIFA The Best&rdquo;
Cine a fost antrenorul anului la gala ”FIFA The Best”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a mai rezolvat un transfer! FCSB negociază acum cu jucătorul

Gigi Becali a mai rezolvat un transfer! FCSB negociază acum cu jucătorul

Rom&acirc;nul la care arabii se &icirc;nchină: &bdquo;Inteligent, sclipitor, capabil de a rezista sub presiune&ldquo;

Românul la care arabii se închină: „Inteligent, sclipitor, capabil de a rezista sub presiune“

&rdquo;E surpriza campionatului?&rdquo; Dumitru Dragomir, fără perdea: &rdquo;Doar o &icirc;nt&acirc;mplare, vedeți-vă de treabă&rdquo;

”E surpriza campionatului?” Dumitru Dragomir, fără perdea: ”Doar o întâmplare, vedeți-vă de treabă”

Gata, Daniel Popa semnează. Fostul atacant de la FCSB revine &icirc;n Rom&acirc;nia!

Gata, Daniel Popa semnează. Fostul atacant de la FCSB revine în România!

Unirea Slobozia - FCSB 0-2! Gol la ultima fază și &bdquo;cadou&rdquo; pentru Alex Stoian

Unirea Slobozia - FCSB 0-2! Gol la ultima fază și „cadou” pentru Alex Stoian

Gigi Becali, reacție categorică după victoria cu Slobozia: &rdquo;Vai de capul nostru! Nu c&acirc;știgam niciodată&rdquo;

Gigi Becali, reacție categorică după victoria cu Slobozia: ”Vai de capul nostru! Nu câștigam niciodată”



Recomandarile redactiei
Bookmakerii au dat topul favoritelor la titlu, după 20 de etape
Bookmakerii au dat topul favoritelor la titlu, după 20 de etape
A explodat c&acirc;nd a văzut premiile de la FIFA The Best, apoi a șters tot: Nedreptate!
A explodat când a văzut premiile de la FIFA The Best, apoi a șters tot: "Nedreptate!"
Antrenorul care trebuia să preia Rapidul, forțat să plece de la Celtic, deși avea șapte victorii &icirc;n opt meciuri!
Antrenorul care trebuia să preia Rapidul, forțat să plece de la Celtic, deși avea șapte victorii în opt meciuri!
Ce pierdere! FCSB nu se poate baza pe două vedete pentru derby-ul cu Rapid
Ce pierdere! FCSB nu se poate baza pe două vedete pentru derby-ul cu Rapid
Dinamo a dat lovitura: &rdquo;Un c&acirc;știg real pentru echipă&rdquo;
Dinamo a dat lovitura: ”Un câștig real pentru echipă”
Alte subiecte de interes
Kylian Mbappe str&acirc;nește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Nu mai ești &icirc;n Ligue 1, Kylian! Mbappe, făcut praf după debutul &icirc;n La Liga
"Nu mai ești în Ligue 1, Kylian!" Mbappe, făcut praf după debutul în La Liga
Raphinha, &icirc;napoi &icirc;n Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
FC Barcelona, disperată să-l v&acirc;ndă pe Raphinha! Catalanii au primit o ofertă mult sub așteptări, dar sunt gata să spună DA
FC Barcelona, disperată să-l vândă pe Raphinha! Catalanii au primit o ofertă mult sub așteptări, dar sunt gata să spună DA
FIFA a anunțat candidații. Cine va fi ales &rdquo;The Best&rdquo;?
FIFA a anunțat candidații. Cine va fi ales ”The Best”?
O URASTE pe Liverpool?! Messi nu a votat pe NIMENI de la campioana Angliei la premiile The Best: fara Klopp, Salah sau Mane! Pe cine a votat
O URASTE pe Liverpool?! Messi nu a votat pe NIMENI de la campioana Angliei la premiile The Best: fara Klopp, Salah sau Mane! Pe cine a votat
CITESTE SI
Războiul nu se &icirc;ncheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri

stirileprotv Războiul nu se încheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Grindeanu &bdquo;a uitat&rdquo; ce a semnat. Ce prevede, &icirc;n scris, protocolul de colaborare al coaliției, &icirc;ncălcat evident de PSD

stirileprotv Grindeanu „a uitat” ce a semnat. Ce prevede, în scris, protocolul de colaborare al coaliției, încălcat evident de PSD

Prognoza meteo actualizată de Crăciun și de Revelion &icirc;n Capitală. Ce schimbări majore au loc &icirc;ntre cele două sărbători

stirileprotv Prognoza meteo actualizată de Crăciun și de Revelion în Capitală. Ce schimbări majore au loc între cele două sărbători

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!