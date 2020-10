Franta are cea mai buna echipa nationala si in jocurile video! Lista celor mai buni fotbalisti francezi din FIFA 21! 

Nationala Frantei a castigat Campionatul Mondial din Rusia in 2018, dupa ce a invins in finala Croatia cu scorul de 4-2.

In momentul de fata, Didier Deschamps este unul dintre cei mai norocosi selectioneri din lume. Are la dispozitie o multime de fotbalisti tineri foarte talentati, printre care se numara Eduardo Camavinga, Dayot Upamecano, Ousmane Dembele, Anthony Martial si, bineinteles, Kylian Mbappe.

Asa cum era de asteptat, fotbalistii francezi au primit ratinguri foarte bune si in noul joc FIFA 21, lansat in urma cu 3 saptamani. Conform site-ului de specialitate futhead.com, Kylian Mbappe are cel mai ridicat rating dintre jucatorii nationalei Frantei, 90. Acesta este urmat de N'Golo Kante, cu 88 si Griezmann, Laporte si Lloris, fiecare cu un rating de 87. Paul Pogba are un rating de doar 86 dupa un sezon dificil, presarat cu mai multe accidentari.

De asemenea, francezii stau bine in zona centrla a apararii, acolo unde Raphael Varane are un rating de 86, iar Clement Lenglet de 85. Dupa un sezon foarte bun la AS Monaco, Wissam Ben Yedder a fost recompensat cu un rating de 84.

