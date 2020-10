BREAKING NEWS | Presedintele FIFA, testat pozitiv cu Covid-19! Care este starea de sanatate a lui Gianni Infantino! Anuntul facut de FIFA

Presedintele FIFA a fost testat pozitiv cu noul coronavirus.

Potrivit unui comunicat al FIFA, Gianni Infantino s-a plasat in autoizolare, avand simptome usoare ale bolii. Starea lui de sanatate este stabila.

"Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a primit astazi confirmarea ca a fost testat pozitiv la coronavirus. Presedintele care are simptome usoare s-a pus imediat in autoizolare si va ramane in carantina cel putin 10 zile", au notat oficialii forului international.

In trecut, Infantino vorbea despre Covid-19, spunand ca virusul poate fi invins doar printr-o munca colectiva.

"Sunt zile grele, este un moment dificil si avem un mare adversar, Covid-19. In aceste timpuri, fotbalul trebuie sa arate solidaritate si unitate. Trebuie sa aratam ca lucram impreuna, ca suntem o echipa.

Aceasta este o problema globală, iar problemele globale necesita solutii globale, la fel cum situatiile exceptionale necesita masuri exceptionale.

Trebuie sa tragem toti in aceeasi directie, sa lucram impreuna", declarat presedintele FIFA, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal.