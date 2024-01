Trofeul câștigat de Leo Messi a fost contestat de unele persoane, argumentul fiind că nu a avut multe realizări în sezonul trecut la PSG sau Inter Miami. Argentinianul a obținut același punctaj cu Erling Haaland, însă departajarea s-a făcut în funcție de voturile căpitanilor naționalelor, acolo unde a fost mult mai votat decât atacantul norvegian.

Ronaldinho a răspuns clar când a fost întrebat despre controversa din jurul trofeului câștigat de Messi

Cristiano Ronaldo a vorbit după ce a câștigat la Globe Soccer Awards din Dubai și a spus că trofeele The Best și Balonul de Aur își pierd din credibilitate. Ronaldinho, fost coleg al lui Messi la FC Barcelona, a fost întrebat despre trofeul câștigat de campionul mondial.

„Tu ai jucat cu Lionel Messi mulți ani, a fost recent ales FIFA The Best și a apărut o anumită polemică, deci e o întrebare potrivită pentru tine. Ce îmi poți spune despre alegerea lui Messi ca cel mai bun jucător al acestui an din partea FIFA, o alegere care a stârnit polemici, iar unii nu sunt de acord cu asta?”, a fost întrebat Ronaldinho de unul dintre jurnaliștii prezenți în sală.

Brazilianul a răspuns cu o glumă inițial, iar apoi și-a exprimat și părerea în acest sens.

„Eu întotdeauna rămân în afara polemicilor. Messi este unul dintre cei mai buni din toate timpurile, așadar cum se pune discuția dacă e cel mai bun pentru un an, doi ani. Cred că așa este fotbalul, fiecare gândește în felul său, dar pentru mine continuă să fie cel mai bun din lume”, a răspuns Ronaldinho.