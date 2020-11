Nu-i plac masinile luxoase si hainele de firma, iar in timpul liber se joaca FIFA! Cine este 'DioGOL' Jota, noul superstar de la Liverpool

Diogo Jota are un start fulminant de sezon pentru Liverpool.

Fotbalistul venit de la Wolverhampton incepe sa confirme pentru campioana Angliei. Starul portughez are nu mai putin de sapte goluri in primele sale 10 aparitii pentru 'cormorani'. Doar in cinci dintre ele a fost titular si are un gol la fiecare 41 de minute.

Jota este obsedat de jocurile video si evita un stil de viata extravagant. Pe cand evolua la Wolverhampton, atacantul a jucat intr-un turneu de FIFA, organizat in timpul pandemiei, iar in finala l-a invins chiar pe actualul sau coleg, Trent Alexander-Arnold cu scorul de 1-0.

La ultimul sau meci in UEFA Champions League, portughezul a marcat un hattrick fantastic impotriva Atalantei. Jota a fost cumparat chiar inainte de incheierea perioadei de mercato, fiind a doua optiune de transfer dupa Ismaila Sarr de la Watford.

Cand s-a mutat in Anglia cu prietena sa, Rute Cardoso, cuplul astepta primul copil in 2017. Ei au ales sa locuiasca intr-un apartament aflat la mai putin de cinci minute de mers pana la terenul de antrenament al "Lupilor".

Majoritatea portughezilor care erau la Wolves, mergeau in timpul liber la apartamentul lui Ruben Neves, despre care se spune ca ar fi un bucatar excelent. Acestia jucau biliard si fotbal pe computer. Jota nu prezinta interes pentru masinile si hainele de lux, lucruri pentru care unii fotbalisti isi cheltuiesc salariul. De obicei este vazut in treninguri si tricouri simple sau de antrenament. La fel ca majoritatea colegilor sai, Jota evita alcoolul.

