Decizie fara precedent luata de FIFA! Campionatul Mondial al cluburilor a fost amanat! Cand va avea loc competitia

Pandemia de coronavirus a afectat si competitia intercontinentala intre cluburi.

Campionatul Mondial al Cluburilor trebuia sa aiba loc in luna decembrie, dar a fost mutat intre 1 si 11 februarie 2021, in Qatar, a anuntat marti Federatia Internationala de Fotbal.

Mai multe competitii continentale au fost intarziate, astfel ca a fost nevoie si de amanarea Mondialului cluburilor, turneu la care participa castigatoarele competitiilor intercontinentale, si campiona din tara care organizeaza turneul. Anul trecut, Liverpool a castigat trofeul dupa ce s-a impus in fata lui Flamengo. Bayern Munchen este detinatoare Champions League si a s-a calificat deja in semifinalele competitiei.

Mondialul cluburilor in noul format trebuia sa aiba in componenta 24 de echipe si urma sa se desfasoare in iunie-iulie 2021, in China. Pandemia a anulat deja EURO 2020 si Copa America. Prima editie a acestui nou Mondial va avea loc in China, dar data nu a fost inca stabilita.

Fifa a decis ca Mondialele feminine U-20 si U-17 sa nu se joace in 2021, iar ele urmeaza sa aiba loc in Costa Rica si India, in 2022.