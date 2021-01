ANUNT OFICIAL! Primele imagini cu Marius Sumudica si Djokovic la Rizespor! Ce mesaj i-a transmis CFR-ul fostului mijlocas din Gruia

Sumudica a semnat pe un an si jumatate cu Rizespor si are ca obiectiv sa scape echipa de la retrogradare.

Pana in acest moment, Sumudica a antrenat doar pe Zoom, a inregistrat o victorie in fata fostei sale echipe, Gaziantep, scor 3-0, si a scos un egal impotriva campioanei Basaksehir, scor 1-1.

"Sumi" a insistat pentru mutarea mijlocasului de la CFR, iar jucatorul a ajuns in Turcia vineri. In aceeasi zi a facut primele teste oblgatorii, iar luni a semnat cu Rize un contract valabil pe 1 an si jumatate.

Fostul jucator al ardelenilor va primi 500.000 de euro pe sezon, iar CFR Cluj va incasa de la Rizespor 400.000 de euro in schimbul lui Djokovic.

Luni au aparut si primele imagini cu Marius Sumudica si Djokovic la Rizespor.

Dupa despartire, clubul CFR a postat un mesaj de multumire pe pagina oficiala de Facebook.

"Multumim, Damjan Djoković!

Clubul CFR 1907 Cluj si formatia Çaykur Rizespor din prima liga turca au ajuns la o intelegere privind transferul definitiv al lui Damjan Djoković!

Mijlocasul croat a imbracat pentru prima oara tricoul visiniu in sezonul 2013-14. Cu o vasta experienta la formatii din Italia, Franta, Germania sau tara natala, Damjan a revenit in Gruia in septembrie 2017, fiind unul dintre protagonistii parcursului memorabil din ultimii ani al clubului nostru.

Damjan Djoković pleaca in Turcia dupa ce a cucerit trei titluri de campion (2017-18, 2018-19, 2019-20), respectiv o Supercupa a Romaniei (2018), avand totodata evolutii remarcabile in cupele europene pentru echipa noastra.

Multumim, Damjan Djoković, pentru munca depusa in tricoul visiniu si mult succes mai departe in cariera!", a fost anuntul celor de la CFR.

