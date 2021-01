ULTIMA ORA! Sumudica s-a razgandit! Motivul pentru care antrenorul roman nu mai pleaca in Turcia

Marius Sumudica a revenit in Superliga din Turcia la mai putin de doua saptamani dupa despartirea de Gaziantep.

Antrenorul de 49 de ani a semnat un contract pe un an si jumatate cu echipa care se afla in acest moment pe locul 13 in Turcia si a reusit deja sa castige primul meci.

Desi a pregatit meciul de la distanta folosindu-se de platforma Zoom, noi sai jucatori au castigat chiar impotriva fostei echipe a lui Sumudica, Gaziantep Gazisehir, cu scorul de 3-0.

Sumudica a anuntat in urma cu trei zile ca va pleca in Turcia vineri. Insa, acest lucru nu se va mai intampla in cele din urma. Potrivit informatiilor obtinute de www.sport.ro, antrenorul roman si-a amanat plecarea din cauza cazurilor de COVID-19 depistate la noua sa echipa.

Sumudica s-a confruntat in urma cu un an cu o pneumonie destul de severa si incearca sa se protejeze cat mai mult de acest virus, care i-ar putea crea anumite complicatii.

Astfel, antrenorul lui Rizespor va pregati si urmatorul meci al echipei sale, contra campioanei Istanbul Basaksehir, tot pe internet, in eventualitatea in care nu se va lua decizia ca partida sa fie amanata.

Desi Sumudica si-a amanat plecarea in Turcia, acest lucru nu s-a intamplat si cu Damjan Djokovic. Asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, mijlocasul croat a semnat cu Rizespor si a plecat vineri dimineata pentru a se alatura noilor sai colegi.