Marius Sumudica, primele tensiuni dupa ce a semnat cu Rizespor! Reactia antrenorului secund dupa ce Sumudica a spus ca a pregatit victoria cu Gaziantep online: "Ne jignesc munca!"

Marius Sumudica este noul antrenor al lui Rizespor, insa nu a revenit inca in Turcia.

Sumudica si-a amanat plecarea in Turcia din cauza cazurilor multiple de Covid-19 care sunt prezente la Rizespor. Antrenorul a avut la finalul anului trecut o pneomonie si nu a vrut sa riste nimic.

Cu toate acestea, Sumudica a luat legatura cu noii sai elevi pentru a le da cateva sfaturi inaintea duelului cu Gaziantep, fosta sa echipa.

Rizespor s-a impus, miercuri, scor 3-0 in fata lui Gaziantep, iar Marius Sumudica declara dupa meci:

"Sunt foarte bucuros pentru aceasta victorie. Mi-a fost frica de acest meci, foarte frica. Gaziantep este o echipa puternica si stiu foarte bine acest lucru. De 28 de meciuri nu a existat joc sa nu dea gol. Dar iata ca Rizespor a reusit. Este meritul total al noilor mei jucatori. Am avut doua sedinte cu ei prin Zoom. Au pus in practica tot ce am vorbit. Ii felicit pentru cum au jucat si pentru cele trei puncte. Capitanul echipei mi-a transmis ca el si colegii sai ma asteapta cat mai repede la antrenament", spunea Sumudica.

Antrenorul secund al lui Rizespor, Ersin Aka, nu a fost foarte incantat de declaratiile lui Sumudica:

"Sumudica mi-a spus ca noi cunoastem echipa si ca trebuie sa pregatim meciul. La intalnirea de pe Zoom, ne-a vorbit putin doar despre jucatorii lui Gaziantep. Nu a promis prime, nu a dat indicatii tactice. Sunt stiri false care ne jignesc munca!", a s pus Ersin Aka, potrivit Futbol Arena.

Rizespor a remizat, sambata, scor 1-1 in deplasare cu Basaksehir, iar la duelul urmator, cu Fenerbahce, Marius Sumudica va sta pe banca echipei.

Fenerbahce - Rizespor se joaca sambata, 30 ianuarie.