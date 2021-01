"Ati avut oferta de la Galatasaray?!" Raspunsul dat de Sumudica la plecarea spre Turcia! Cu ce patron din Liga 1 a vorbit inainte sa semneze

Sumudica a semnat pe un an si jumatate cu Rizespor. In primul sezon, trebuie sa scape echipa de la retrogradare.

Sumudica a antrenat pana acum prin Zoom. Abia maine isi va cunoate jucatorii. De cand a pregatit echipa online, Rize a castigat un meci, 3-0 cu fostul sau club, Gaziantepspor, si a scos un egal contra campioanei Basaksehir (1-1). Sumudica spune ca a avut 3 propuneri din Turcia dupa ce a parasit Gaziantep. A optat pentru Rizespor datorita stabilitatii clubului. Sumudica spune ca n-a avut oferta de la Galatasaray pentru a prelua echipa dupa Fatih Terim.

"N-am apucat nici sa ma bucur. Am ajuns acasa, am fost sunat de cei de la Rize, asteptau sa ma demita cei de la Gaziantep. Probabil, mai multi asteptau. Au fost 3 oferte, dar am ales Rize. Sunt suporteri calzi, orasul e la Marea Neagra, clubul e stabil, am luat toate datele de la Boldrin, care joaca acolo. Cunosc echipa, altfel nu ma bagam. Nu ma asteptam sa scoatem un punct cu Basaksehir.

Nu am avut oferta de la Galatasaray, nu am ajuns la nivelul asta. N-am luat in calcul Arabia. Cei de la Gaziantep au inteles gresit. Am fost cautat mereu din Arabia. Am ales Turcia, e pe placul meu, e un campionat in care simti ca traiesti fotbalul. Nu pun banii pe primul loc acum.

Mai tin legatura cu jucatorii de la Gaziantep, dar e greu sa iau pe cineva. Au ramas cu o zestre buna de la Sumudica, sper sa acumuleze tot cate a lasat Sumudica. Atunci se vor califica in cupele europene. Nu intra in discutii cu noi Budescu. Avem 18 straini si avem dreptul la 14. Djokovic va semna maine, odata cu mine. Am un precontract, maine voi semna oficial. Merg sa ma lupt cu Fenerbahce acum. Daca termin in primele 12, va fi o performanta notabila. La anul cu siguranta ma voi bate la primele 8", a dezvaluit Sumudica.

Antrenorul spune ca n-a avut nicio oferta din Romania in perioada pe care a petrecut-o acasa, dar confirma o 'discutie amicala' cu Mihai Rotaru, patronul Craiovei:

"Nu se pune problema sa ma intorc in Romania. Singura discutie amicala pe care am avut-o a fost cu Rotaru. E prietenul meu, un baiat deosebit. Il sunam zi de zi, poate mai des ca nevasta-sa, cand avea COVID. E prietenul meu. Deocamdata, suntem prea buni prieteni si nu vreau sa ne certam. In Romania, nu m-as fi intors decat la Craiova. Nu sunt nici milionar, dar nu-mi lipseste nimic. Cei 3 ani din Turcia si anul din Arabia Saudita mi-au dat o liniste financiara. Acum iubesc Rize, ma duc sa muncesc pentru Rize!"