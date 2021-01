Dragomir il elogiaza pe Sumudica dupa performantele din Turcia: "Il vad la Ajax, asa valoare are!" Ce sfat ii da antrenorului lui Rizespor

Marius Sumudica a semnat cu Rizespor la scurt timp dupa ce s-a despartit de Gaziantep Gazisehir.

Cu toate ca nu a putut efectua niciun antrenament cu noua echipa, Sumudica a reusit sa castige deja primul meci pe banca lui Rizespor, 3-0 chiar impotriva fostei sale echipe.

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, este de parere ca Sumudica este un antrenor care poate antrena la cel mai inalt nivel si il compara cu antrenori uriasi ai Romaniei.

De asemenea, Dragomir a vorbit si despre temperamentul antrenorului de 49. Sumudica a fost criticat in repetate randuri pentru modul in care se manifesta in timpul meciurilor. Antrenorul lui Rizespor a declarat in urma cu cateva zile ca va incerca sa lucreze la acest aspect si sa se mai tempereze.

Dumitru Dragomir il sfatuieste sa isi pastreze acelasi stil pe care l-a avut pana acum, pentru ca acesta este aspectul care il defineste cel mai mult si care il ajuta sa aiba performante.

"Asa sa ramana, pentru ca valoarea nu i-o ia nimeni. Sa se bucure in stilul lui, pentru ca in momentul in care devine altul, nu mai are nicio valoare. Ce face domne? Ca a dansat? Ce domne a violat pe cineva? Ce a gresit? Ca a avut personalitate? Ce Dumnzeu?! Daca se schimba nu mai are nicio valoare!

Il vad si la Ajax, asa valoare are! In primul rand, vorbeste 3-4 limbi, e un antrenor valoros, ca Lucescu, Iordanescu, Ienei.

Ganditi-va numai sa o ridice pe asta cu 3-4 locuri, innebuneste toata Turcia dupa el! Ii iese ca stie! Nu se ducea daca stia ca echipa asta are jucatori de retrogradare. Fac un pariu cu voi pe cat vreti ca nu sta pe locul ala, se ridica mult pana la finalul campionatului", a spus Dragomir potrivit ProSport.