Balotelli, prezentat OFICIAL la echipa lui Berlusconi! Pe ce perioada a semnat fostul atacant al Bresciei cu echipa din Serie B

Mario Balotelli (30 ani) a semnat cu Monza!

Ramas liber de contract in luna iulie, cand a plecat de la Brescia, Balotelli a semnat cu echipa lui Berlusconi din Serie B, Monza. Acolo, atacantul italian va juca alaturi de Kevin Prince Boateng.

Clubul a anuntat transferul printr-un comunicat postat pe site-ul oficial. Balotelli a semnat un contract pana in iunie 2021, anunta oficialii Monzei.

De-a lungul carierei, italianul a trecut pe la cluburi uriase precum Inter, Manchester City, AC Milan sau Liverpool. Balotelli a castigat Champions League alaturi de Inter si a iesit de 3 ori campion al Italiei in perioada petrecuta la formatia 'nerazzuri'. Are in palmares si o Cupa si o Supercupa a Italiei, iar in 2011 a castigat Cupa Angliei alaturi de City, urmand ca un an mai tarziu sa castige si titlul in Premier League.

Monza este pe locul 9 in Serie B, cu 14 puncte obtinute in 10 meciuri jucate, la 9 puncte distanta de liderul Salernitana.