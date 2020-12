"Ar fi o performanta sa incheiem pe locul 2!" Grupa Romaniei din preliminariile Mondialului, analizata. "Avem sanse mari"

"Tricolorii" vor infrunta Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia si Liechtenstein pentru un loc la turneul final. Dupa tragerea la sorti, Ilie Dumitrescu a declarat ca echipa lui Mirel Radoi are sanse bune de calificare.

Fostul fotbalist vede Romania ca fiind favorita pentru ocuparea locului 2 in grupa J.

"Ne asteptam sa avem un adversar puternic, Germania, dar eu sunt optimist. Am intalnit Islanda, avem mari sanse pentru locul doi. Va fi diferit scenariul, nu vom juca o semifinala in deplasare. Vor fi doua jocuri, cred ca va fi si un schimb de generatii in echipa Islandei.

Ei au avut rezultate fantastice, uimitoare, in trecut, dar cred ca s-a terminat un ciclu la aceasta echipa. Noi avem jucatori, sper sa inteleaga generatia aceasta ca a ajuns la maturitate si sa treaca peste Islanda, peste Macedonia.

Am ocolit Norvegia, puteam da si peste Rusia, Ungaria. Ar fi o performanta sa incheiem pe locul doi, peste Germania nu putem fi", a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.

Din grupe, ocupantele primelor pozitii se califica direct la turneul final, in timp ce echipele de pe locurile secunde vor merge la baraj, alaturi de cele mai bune doua castigatoare de grupe din Nations League, pentru a obtine unul dintre cele 3 locuri la competitia din Qatar.

Calendarul preliminariilor Campionatului Mondial din Qatar:

- 24-31 martie 2021 - 3 meciuri

- 1-8 septembrie 2021 - 3 meciuri

- 8-12 octombrie 2021 - 2 meciuri

- 11-16 noiembrie 2021 - 2 meciuri

- 24-25 martie 2022 - baraje intr-o singura mansa

- 28-29 martie 2022 - baraje intr-o singura mansa