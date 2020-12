Mihai Stoica continua razboiul cu Universitatea Craiova! Ce mesaj a postat managerul de la FCSB dupa victoria oltenilor cu Gaz Metan

Universitatea Craiova a invins cu 3-1 pe Gaz Metan Medias in etapa a 12-a din Liga 1.

Cu aceasta victorie, echipa lui Corneliu Papura s-a apropiat la numai doua puncte de liderul FCSB. Dupa meci, managerul echipai antrenate de Toni Petrea, Mihai Stoica, a reclamat un posibil off-side la golul al doilea al Craiovei, marcat de Ofosu.

Stoica a scris ironic pe o retea de socializare ca "Nu mai dadura demult din ofsaid".

De asemenea, si antrenorul mediesenilor, Jorge Costa, a criticat prestatia brigazii conduse de Horatiu Fesnic. Portughezul a invocat maniera generala in favoarea oltenilor, dar si ultimul gol marcat de acestia, care considera ca a venit in urma unui fault in atac.

"Am simtit si lucruri ciudate, uneori nu e nevoie sa se dea un penalty impotriva ta. Va pot da doua exemple. Echipa mea este foarte puternica pe contraatac. Dar am fost opriti de vreo cinci ori, nu ni s-a dat voie sa jucam asa cum puteam.

La golul 3 al lor a fost un fault pentru noi care nu s-a dat. Am primit eu cartonas galben, m-am obisnuit deja. Dar asta e viata, nu pot sa controlez celelalte persoane, doar pe jucatorii mei", a spus Costa dupa meci.