Antrenează Real Madrid și are zeci de trofee, dar trebuie să dea examenul de antrenor din nou!

Antrenorul lui Real Madrid, liderul din La Liga, a fost anunțat printr-o scrisoare oficială a UEFA că trebuie să dea un examen scris, pentru a i se prelungi certificarea licenței PRO.

Ancelotti, obligat să dea examen din nou

Federația Spaniolă de Fotbal a făcut o sesizare către UEFA și, în cazul în care antrenorul nu se va supune, nu va mai putea sta te bancă la meciurile "galacticilor". Ancelotti este considerat unul dintre cei mai buni antrenori din ultimii 20 de ani, a câștigat 21 de trofee, printre care trei Champions League, și are peste 1.200 de meciuri la activ, dar nu a primit clemență din partea forului continental. Managerul italian va fi nevoit să dea un examen pentru a prelungi valabilitatea licenței PRO UEFA.

Un mare mijlocaș și un antrenor de mare valoare

Carlo Ancelotti (62 ani) a evoluat ca mijlocaș la Parma (1976-1979), AS Roma (1979-1987) și AC Milan (1987-1992) și are 26 de selecții și un gol pentru naționala Italiei, cu care a cucerit medalia de bronz la CM 1990. Ca antrenor, le-a pregătit pe Italia (1992-1995 / asistent), Reggiana (1995-1996), Parma (1996-1998), Juventus (1999-2001), AC Milan (2001-2009), Chelsea (2009-2011), PSG (2011-2013), Real Madrid (2013-2015, 2021-2022), Bayern Munchen (2016-2017), Napoli (2018-2019) și Everton (2019-2021). Este campion în Italia, Spania, Anglia, Germania și Franța, are trei Ligi cucerite cu Milan (2) și Real Madrid (1) și este unul dintre puținii oameni care a câștigat Cupa Campionilor Europeni / Champions League din postura de jucător și antrenor, făcând parte din echipa "Diavolilor milanezi" sub comanda lui Arrigo Sacchi și Fabio Capello.