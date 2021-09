Carlo Ancelotti, uluit după ce echipa sa a pierdut în fața lui Sheriff Tiraspol: „Suntem mai mult trişti decât îngrijoraţi!”

Antrenorul italian Carlo Ancelotti s-a chinuit să explice marea contraperformanţă înregistrată marţi seara contra lui Sheriff Tiraspol (1-2), pe Santiago Bernabeu, în grupele Ligii Campionilor, mai ales că spaniolii au dominat fiecare aspect al jocului, mai puţin tabela de scor.

Sheriff Tiraspol, campioana Republicii Moldova, cu un joc solid şi exact, a provocat senzaţie pe Santiago Bernabeu, unde s-a impus cu 2-1 prin golurile uzbekului Djasur Iahşibaev (23) şi luxemburghezul Sebastien Thill (90+1). Pentru Real a înscris Karim Benzema (65 - penalty).

Real a avut 30 de şuturi la poartă şi 11 pe spaţiul porţii, 13 cornere, dar a marcat un singur gol, în timp ce moldovenii au avut patru şuturi la poartă, trei pe spaţiul porţii, un corner şi au înscris de două ori.

„Totul le-a mers bine lor, iar totul a mers rău pentru noi. Suntem mai mult trişti decât îngrijoraţi. Am jucat cu intensitate şi cu angajament, dar micile detalii au făcut diferenţa. Echipa a jucat bine, puteam fi mai exacţi în careu, dar e greu de explicat ce s-a întâmplat. Sheriff s-a apărat bine, aşa cum a putut, foarte retrasă în spate. Ne-a lăsat să jucăm în exterior, am rupt liniile de multe ori şi am avut multe centrări, dar nu am fost concentraţi. Micile detalii ne-au costat acest joc şi ar trebui să învăţăm din asta pentru viitor. A fost însă o înfrângere pe care nu o meritam”, a declarat Ancelotti, la conferinţa de presă după joc.