Ajuns în Mexic pentru a-și relansa cariera, Martial nu a reușit să impresioneze. Francezul a marcat doar un gol și a oferit trei pase decisive în 21 de meciuri, dintre care doar șase ca titular.

Situația s-a tensionat recent, după ce antrenorul Nicolas Sanchez l-a exclus temporar din lot din cauza unor probleme de comportament.

Anthony Martial poate ajunge în MLS

Deși a fost reintegrat ulterior în lot, presa mexicană scrie că oficialii clubului vor să se despartă de el cât mai curând.

Cea mai probabilă destinație pare MLS. Mai multe cluburi din SUA sunt interesate de serviciile sale, iar Orlando City, Los Angeles FC și New England Revolution sunt considerate principalele variante.

Rayados ar fi stabilit un preț de aproximativ 3 milioane de dolari, adică aproape 2,6 milioane de euro, o sumă accesibilă pentru cluburile din MLS, dar și pentru unele echipe din Europa.

În prezent, atacantul este cotat la aproximativ 5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

A câștigat Europa League cu Manchester United

Anthony Jordan Martial (29 de ani) este născut la Massy, în suburbiile Parisului, și s-a format la juniorii cluburilor CO Les Ulis și Olympique Lyon. La nivel de seniori a evoluat pentru Lyon B (2012-2013), Ol. Lyon (2013), AS Monaco B (2013), AS Monaco (2013-2015), Manchester United (2015-2024), FC Sevilla (2022 / împrumutat) și AEK Atena (2024-2025). Acesta a strâns 30 de selecții și 2 goluri pentru naționala de seniori a Franței, între 2015 și 2021.

În palmares are Europa League (2016-2017), FA Cup (2015-2016), EFL Cup (2016-2017), FA Community Shield (2016), Nations League (2020-2021), o finală de Campionat European (2016), trofeele Golden Boy (2015) și Manchester United Players' Player of the Year (2019-2020). Acesta poate evolua pe posturile de atacant central, extremă stânga și extremă dreapta.