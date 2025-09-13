A avut de ales între Monterrey și Pumas

Fostul atacant al lui Monaco și Manchester United este legitimat acum la AEK Atena, pentru care a strâns 24 de meciuri. Însă francezul a fost lăsat în afara lotului pentru șase meciuri consecutive de către antrenorul Marko Nikolic și a anunțat că vrea să plece din Greek Super League.



Jurnalistul Fabrizio Romano a dezvăluit că el a ales să evolueze la clubul mexican CF Monterrey Rayados, care este antrenat de Domenec Torrent, fostul secund al lui Pep Guardiola, iar în lot îi mai are pe Sergio Ramos, Oliver Torres, Sergio Canales, Jesus Corona, Carlos Salcedo și Lucas Ocampos.



Monterrey este lider în actualul sezon al Liga MX, după 7 etape disputate. De serviciile lui Martial au mai fost interesați cei de la Pumas UNAM, clubul unde evoluează Aaron Ramsey și Keylor Navas, care se află pe locul al zecelea.



A câștigat Europa League cu Manchester United

Anthony Jordan Martial (29 de ani) este născut la Massy, în suburbiile Parisului, și s-a format la juniorii cluburilor CO Les Ulis și Olympique Lyon. La nivel de seniori a evoluat pentru Lyon B (2012-2013), Ol. Lyon (2013), AS Monaco B (2013), AS Monaco (2013-2015), Manchester United (2015-2024), FC Sevilla (2022 / împrumutat) și AEK Atena (2024-2025). Acesta a strâns 30 de selecții și 2 goluri pentru naționala de seniori a Franței, între 2015 și 2021.



În palmares are Europa League (2016-2017), FA Cup (2015-2016), EFL Cup (2016-2017), FA Community Shield (2016), Nations League (2020-2021), o finală de Campionat European (2016), trofeele Golden Boy (2015) și Manchester United Players' Player of the Year (2019-2020). Acesta poate evolua pe posturile de atacant central, extremă stânga și extremă dreapta și este cotat la 7.5 milioane de euro.

Foto - Getty Images

