Cum l-au numit spaniolii pe Istvan Kovacs, după delegarea de la Barcelona - Atletico Madrid

Istvan Kovacs (41 de ani) a primit o nouă delegare de top în UEFA Champions League.

Partida dintre Barcelona și Atletico Madrid, din sferturile de finală Champions League, se joacă miercuri, de la ora 22:00, și va fi arbitrată de Istvan Kovacs. La cele două linii se vor afla Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat Szabolcs Kovacs. În camera VAR vor fi germanul Christian Dingert și portughezul Tiago Martins.

Publicația catalană Mundo Deportivo l-a descris pe Istvan Kovacs drept "un arbitru de top" și a scris că "nu este întâmplător că a fost desemnat la Barcelona - Atletico", având în vedere că "la doar 41 de ani, a arbitrat deja toate finalele - Conference League, Europa League și Champions League".

În schimb, Marca îl descrie pe Kovacs drept "un adevărat coșmar pentru Atletico Madrid", ținând cont de faptul că formația condusă de Diego Simeone nu a câștigat niciun meci condus de român.

De asemenea, spaniolii amintesc că Diego Simeone și mijlocașul Koke au criticat prestația lui Istvan Kovacs din duelul PSG - Atletico Madrid 4-0, disputat vara trecută, la Mondialul Cluburilor.

Barcelona - Atletico Madrid va fi al șaptelea meci arbitrat de Istvan Kovacs în acest sezon de Champions League, excluzându-le pe cele din preliminarii. Românul a mai oficial la 5 partide din faza principală și la PSG - Monaco 2-2 în play-off-ul pentru optimi.

Programul meciurilor tur din sferturile de finală ale Ligii Campionilor

  • Marți, ora 22:00: Sporting - Arsenal
  • Marți, ora 22:00: Real Madrid - Bayern Munchen
  • Miercuri, ora 22:00: Barcelona - Atletico Madrid
  • Miercuri, ora 22:00: PSG - Liverpool
