Harry Kane (32 de ani) s-a antrenat normal alături de colegii săi și este apt pentru prima manșă a duelului de pe „Santiago Bernabeu”.

Atacantul englez a lipsit la victoria cu Freiburg, scor 3-2, din Bundesliga, după o accidentare la gleznă suferită la acțiunea echipei naționale.

Harry Kane, luat în considerare pentru meciul cu Real Madrid

În primele zile au existat temeri că golgheterul bavarezilor ar putea rata „dubla” cu Real Madrid, însă situația s-a schimbat în ultimul moment.

La ultimul antrenament înaintea partidei, Kane s-a pregătit fără probleme, iar staff-ul tehnic îl consideră disponibil pentru meciul programat marți, de la ora 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

În lotul bavarezilor există doar o absență importantă. Portarul Sven Ulreich este indisponibil din cauza unei leziuni musculare, în timp ce restul jucătorilor s-au antrenat normal.

Ultimele dueluri directe nu au fost favorabile germanilor. Cele două echipe s-au întâlnit ultima dată în 2024, în semifinale, când Real Madrid s-a impus cu 2-1 la Munchen și a remizat 2-2 pe teren propriu. De altfel, Bayern nu i-a mai învins pe madrileni din 2012.