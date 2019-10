Ansu Fati, in tricoul SPANIEI! Pustiul minune al Barcelonei a debutat pentru iberici in preliminariile Campionatului European

Ansu Fati a imbracat pentru prima data tricul Spaniei.

Ansu Fati a debutat in aceasta seara in meciul Spaniei U21 din preliminariile Campionatului European din 2021.

Pustiul minune al Barcelonei a fost rezerva, dar a intrat in minutul 80 in locul lui Marc Cucurella. Fati si-a creat o ocazie importanta, dar a fost faultat si spaniolii au cerut penalty.

Echipa U21 a Spaniei s-a impus cu 2-0 in deplasarea din Muntenegru si ocupa prima pozitie in grupa, cu 9 puncte in trei meciuri si un golaveraj de 5 la 0.

Fati are 16 ani, 11 luni si 14 zile si este deja in vizorul lui Robert Moreno pentru nationala mare. Daca va face o campanie reusita pentru nationala U21 este de asteptat sa faca pasul si la echipa mare.

Clear penalty for Ansu Fati denied..on his U-21 debut for Spain. https://t.co/gKknTXgSdP — Ronaldinho Gauchoism (@RonaldinhoG10) October 15, 2019