Ansu Fati a fost convocat la NATIONALA! Jucatorul Barcelonei va putea debuta saptamana viitoare in preliminariile Campionatului European

Ansu Fati a primit aprobarea din partea celor de la FIFA pentru a putea fi selectionat la echipa nationala.

Ansu Fati a ales sa joace pentru nationala Spaniei cu toate ca ar fi putut sa o faca si pentru Portugalia sau Guineea-Bissau. Tanarul jucator nu a fost convocat pana acum, deoarece FIFA s-a opus si a cerut Federatiei din Spania mai multe acte inainte de a-si da acordul ca jucatorul sa evolueze pentru una dintre reprezentativele iberice.

Lucrurile s-au rezolvat si Ansu Fati a fost chemat de Luis de la Fuente la echipa U21 a Spanaiei.

"FIFA a notificat Federatia Spaniola ca toate documentele au fost primite si Ansu Fati poate fi selectionat de echipa nationala a Spaniei in acest moment", a spus oficialii printr-un comunicat.

Ansu Fati a fost selectionat dupa ce colegul sau de la Barcelona, Carles Perez s-a accidentat si Luis de la Fuente s-a vazut nevoit sa il inlocuiasca. Fati ar putea sa debuteze in tricoul Spaniei U21 saptamana viitoare in meciul din calificarile EURO 2021 U21. Spania va juca in deplasare in Muntenegru si se lupta pentru a trece pe prima pozitie in grupa.

???? OFICIAL | Ansu Fati entra en la convocatoria de la @SeFutbol Sub-21 sustituyendo a Carles Pérez. ???????? https://t.co/VBrXb509sQ pic.twitter.com/P4eGOYYoLZ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 11, 2019