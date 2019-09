Spaniolii tremura pentru Ansu Fati: se tem sa nu ajunga in Liga 1 :) "Am mai avut un 'viitor Messi' si acum joaca in Romania!"

Ansu Fati s-a accidentat, iar spaniolii se tem ca pustiul minune al Barcei sa nu isi rateze cariera.

Ansu Fati are doar 16 ani si este deja comparat cu Messi si vazut drept viitorul inlocuitor al argentinianului pe CampNou. Spaniolii si-au amintit ca au mai avut un "viitor Messi", iar acum joaca in Liga 1.

MundoDeportivo face referire la Gai Assulin, jucator ajuns la 28 de ani care a semnat de curand cu Poli Iasi. "Sa ne amintim ca israelianul era cel despre care se spunea ca va fi noul Messi! Acum, tocmai a semnat in Romania cu Politehnica Iasi, venit liber de contract de la Kairat Almaty", scriu jurnalistii spanioli.

Assulin era vazut drept un viitor star al fotbalului tot la 16 ani atunci cand debuta pentru Barcelona. Din pacate pentru jucatorul israelian acesta a jucat un singur meci pentru catalani. Accidentarile repetate, dar si viata extrasportiva au fost factorii care au contribuit la declinul lui Assulin. Dupa ce a plecat de la Barcelona, in 2010, pentru Assulin au urmat doua sezoane la Manchester City unde nu a jucat nici macar un minut. S-a transferat apoi la Racing Santander, au urmat Mallorc, Hapoel Tel-Aviv, Sabadell si Kairat Almaty.

Mijlocasul care are o selectie in nationala statului Israel a semnat joi un contract cu Poli Iasi valabil pana in 2021.