Becali are noua perla a Europei: "E la acelasi nivel cu Joao Felix si Ansu Fati" FCSB pregateste un transfer record

Gigi Becali vrea sa mai dea o lovitura in afara lui Florinel Coman!

Gigi Becali a vorbit despre jucatorii care-i pot aduce o mica avere in urma unui transfer.

Patronul FCSB a anuntat ca Dennis Man a fost inclus de specialistii care-l monitorizeaza pe lista celor mai buni 5 tineri fotbalisti din Europa, alaturi de Joao Felix sau Ansu Fati.

"Specialistii care-l monitorizeaza pe Man spun asa: este in top 5 fotbalisti cu capacitate mare de crestere in Europa. Corect, e cu Joao Felix, cu Ansu Fati", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport, la PRO X.

Patronul FCSB spera sa dea lovitura cu Dennis Man si Florinel Coman. Celui din urma, Becali i-a stabilit deja pretul: nu va pleca de la echipa pe mai putin de 20 de milioane de euro.