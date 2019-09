Ansu Fati, viitorul Messi al Barcei! Catalanii IL BLOCHEAZA pe pustiul minune: ii interzic sa mearga la Campionatul Mondial, dar ii promit ca va juca in El Clasico

Ansu Fati este starul in devenire al Barcelonei.

Pustiul in varsta de 16 ani incepe sa fie tratat ca o vedeta pe CampNou si incepe sa fie vazut drept viitorul inlocuitor al lui Leo Messi.

Federatia Spaniola de Fotbal a facut tot posibilul ca Fati sa primeasca cetatenia spaniola pentru a fi elibigil pentru nationala Spaniei, iar acum Barcelona face tot posibilul pentru a-l tine la club. Potrivit Marca, Barcelona incearca din rasputeri sa-l "blocheze" pe Fati pentru derby-ul cu Real.

Fati ar trebui sa mearga alaturi de nationala Spaniei Under 17 la Campionatul Mondial din Brazilia ce se va desfasura in perioada 26 octombrie - 17 noiembrie. Barcelona vrea insa sa-l pastreze la club pentru a-l putea folosi in El Clasico, meci programat chiar pe 26 octombrie.

Din moment ce catalanii insista pentru ramanea lui la club devine tot mai clar ca Ansu Fati nu doar ca va fi inclus in lot pentru El Clasico, dar are sanse importante sa se regaseasca chiar printre titularii pe care Barcelona ii va trimite in teren contra Realului.