"Este ceva inimaginabil pentru Bayern Munchen in acest moment!" Bavarezii vorbesc despre transferul lui Erling Haaland

Haaland este unul dintre cei mai doriti fotbalisti ai lumii.

Fotbalistul norvegian care a impresionat si in Germania, la Borussia Dortmund, ar putea sa fie transferat in aceasta vara, mai ales in conditiile in care toate marile cluburi ale Europei sunt cu ochii pe el, iar Bayern Munchen, rivala din bundesliga, nu face nici ea exceptie de la asta.

Cu 37 de goluri si 11 pase decisive in cele 38 de meciuri jucate, Haaland a dovedit ca poate face fata si la cel mai inalt nivel, dupa ce in trecut a impresionat la Molde, in Norvegia, si la RB Salzburg, in Austria, insa unii specialisti vorbeau de nevoie ca acesta sa-si dovedeasca calitatile si intr-un campionat de top, lucru care s-a si intamplat.

Cine vrea sa-l ia pe Haaland in aceasta vara va trebui sa scoata din buzunar peste 100 de milioane de euro, suma considerata enorma chiar si de Bayern Munchen. Robert Lewandowski ar putea parasi gruparea bavareza in aceasta vara, iar Erling Haaland este considerat urmasul perfect al polonezului care a sosit la Bayern Munchen tot de la Borussia Dortmund.

Directorul executiv al bavarezilor, Oliver Kahn, a vorbit pentru editia tiparita a Sport Bild despre suma care se vehiculeaza in jurul transferului atacantului norvegian de la Borussia Dortmund.

"Imi pare rau, daca cine vorbeste despre asta inca nu a inteles situatia. Un pachet cu aceste costuri, de peste 100 de milioane de euro, este ceva inimaginabil pentru Bayern Munchen in acest moment.", a afirmat Kahn.