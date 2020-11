Claudio Caniggia, distrus de vestea mortii lui Diego Maradona! "A fost fratele meu de suflet!" 

Maradona si Caniggia au fost colegi la nationala Argentinei (1987-1994) si la Boca Juniors (1995-1997)

Claudio Caniggia, unul dintre cei mai mari colegi de echipa ai lui Diego Maradona, s-a declarat devastat dupa auzul vestii tragice. Cei doi au format unul dintre cele mai memorabile linii de atac din istoria Argentinei, pe care au dus-o pana in finala turneului din 1990, sub comanda lui Carlos Bilardo.

Cei doi fotbalisti s-au reintalnit in aceeasi echipa in 1995, atunci cand s-au transferat la Boca Juniors. Un an mai tarziu, el si Maradona au oferit una dintre cele mai tari celebratii la un derby impotriva lui River Plate.

Rivala abia castigase Copa Libertadores, iar Boca voia sa se razbune, astfel, in acea partida Caniggia a reusit sa marcheze un hattrick si sa aduca victoria. Cele doua staruri ale Bocai s-au sarutat de bucurie dupa partida, iar Maradona i-a multumit pentru prestatia de exceptie.

"Sunt devastat de aceasta veste, el a fost fratele meu de suflet... Sper sa intelegeti, nu am cuvinte in acest moment. Vreau doar sa transmit familiei sale ca impartasesc aceasta durere", a declarat Caniggia pe Twitter.