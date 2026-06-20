Universitatea Craiova l-a adus pe Răzvan Sava de la Udinese, iar acum oltenii au trei portari de clasă în lot.

Este vorba despre Laurențiu Popescu, Pavlo Isenko și noul transfer din Serie A.

Florin Prunea nu înțelege transferul lui Răzvan Sava

Florin Prunea cosideră că lui Răzvan Sava nu îi va fi ușor să se impună în primul '11' al campioanei României, având vedere valoarea celorlalți doi portari.

Goalkeeper-ul „Generației de Aur” nu înțelege de ce a decis Răzvan Sava să revină în țară, având în vedere că ar putea să fie rezervă.

„Eu mă puneam în locul lui, portar titular în Serie A. Mă întorc în România la un club care a avut performanță cu portarul din lot. De ce aș veni la o echipă care nu garantează că joc? Moldovan a plecat de la Atletico la Oviedo, care promovase cu un portar, era clar că nu va schimba portarul cu care a promovat.

Mă îndoiesc că cineva îl scoate pe Popescu din poartă după ce a luat eventul. Dacă lași Udinese, pierzi și financiar, scazi și nivelul, că te întorci din Italia înapoi acasă. Să nici nu joci...

Riscă foarte mult. Își revine și Isenko, va fi concurență acerbă. Dacă Popescu apără bine și te trezești că stai 6 luni pe bancă?”, a declarat Florin Prunea, la Digi Sport.

Răzvan Sava a făcut pasul la Udinese în vara anului 2024, atunci când italienii au plătit nu mai puțin de 2,5 milioane de euro celor de la CFR Cluj.

În primul său sezon din Serie A, portarul a bifat 23 de apariții în toate competițiile. La începutul stagiunii 2025/26, Sava a profitat de suspendarea lui Maduka Okoye și a apărat în mai multe meciuri ca titular.